Carapicuíba vibra com Campeonato Paulista de Karatê

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Pela primeira vez, a cidade de Carapicuíba recebeu o Campeonato Paulista de Karatê Shinkyokushin no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves neste domingo (6), onde o público pode vibrar com o desempenho dos 184 atletas, divididos em 34 categorias.

O evento, que está na 16ª edição e é realizado pela Confederação Brasileira de Karatê de Contato, atraiu mais de três mil pessoas com caravanas das cidades de Embu-Guaçu, Ribeirão Pires, São Paulo, Cajamar, Rio Grande da Serra, Barueri, Piedade, Osasco e Tatuí.

A cidade de Carapicuíba foi selecionada para sediar o Campeonato Paulista de Karatê Shinkyokushin graças ao empenho do Prof. Luciano Fernandez, o vice-prefeito Salim Reis e o Secretário de Esportes e Lazer Eduardo Araújo, que se mobilizaram para oferecer estrutura adequada à competição.

A torcida elogiou a organização do evento, que ofereceu, inclusive, atrações para as crianças como pula-pula, algodão doce, sorteio de brindes e o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva que disponibilizou ambulâncias e socorristas no local.

Os principais destaques da seleção de Carapicuíba foram:

Elvis Iope – Campeão faixa azul e amarela;

– Campeão faixa azul e amarela; Caio Rafael – Campeão mirim;

– Campeão mirim; Beatriz Oliveira – Campeã infanto-juvenil;

– Campeã infanto-juvenil; Thalita Lopes – Bicampeã absoluto feminino.

Confira a premiação completa em http://www.shinkyokushin.com.br/

Texto e Foto: Rogério Roque