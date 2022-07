Vacinação contra a Paralisia Infantil inicia no dia 12 de junho

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No dia 12 de junho, a Prefeitura de Carapicuíba inicia a campanha de vacinação contra a Poliomielite, “Vacinou, é gol. Vamos vestir a camisa da vacinação infantil” é Slogan que o Ministério da Saúde adotou este ano. A primeira etapa da Campanha vai até o dia 30 de junho. A Secretaria da Saúde, através da Vigilância Epidemiológica de Carapicuíba, espera vacinar 95% da população menor de cinco anos o equivalente a (32.300) trinta de dois mil e trezentas crianças de zero a cinco anos de idade.

Na década de 1950, antes do desenvolvimento da vacina, a Paralisia Infantil matava ou deixava milhares de pessoas com deficiência física. Atualmente no Brasil não há registro de casos da doença desde 1989. Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, o vírus ainda circula em países como Nigéria, Paquistão, Índia, Angola e Afeganistão e somente a imunização, por meio da vacina, previne à propagação do vírus e a doença é controlada.

É muito importante os pais ou responsáveis comparecerem em uma das Unidades Básicas de Saúde, mais próximo a sua casa, entre os dias 12 a 30 de junho, das 07 às 17:00 horas, para vacinar as crianças, na faixa etária de zero a cinco anos de idade.

