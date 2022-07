Semana do Meio Ambiente tem atividades de conscientização

A Prefeitura de Carapicuíba abriu a Semana do Meio Ambiente com uma atividade que aconteceu na Escola Estadual Nai Molina do Amaral, nessa segunda-feira (7). Estiveram presentes no evento, além da Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade Olympia Navasques, o Secretário de Assistência Social João Napulião, o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação Alexandre Pimentel, o Secretário de Serviços Municipais Elias Cassundé, a Secretária da Educação Aparecida Graça Carlos e o Secretário de Segurança Erivaldo Cabrera.

Com o pátio da escola cheio e a audiência de um público infantil, a atividade se iniciou com a apresentação de uma peça de teatro. A peça, que tocava em questões como extinção das espécies, desmatamentos, e poluição, e tinha como objetivo a educação ambiental, conseguiu cativar a garotada. A ocasião também foi oportuna para o lançamento da campanha de recolhimento de garrafas PET, iniciada de maneira simbólica com a entrega de uma PET por parte das autoridades, que prestigiavam o evento.

O recolhimento das PETs é apenas parte de um processo que pretende evitar a deposição das garrafas na natureza, colaborando com a melhor gestão do meio ambiente e a construção de um desenvolvimento sustentável. Depois de recolhidas, as garrafas serão armazenadas no Armazém da Natureza, onde após um longo processo serão transformadas nas “vassouras ecológicas”. Além da questão ambiental, o projeto visa ainda à formação de renda.

Falando de forma didática sobre os problemas que afligem todas as cidades metropolitanas, a Secretária de Meio Ambiente Olympia Navasques ressaltou que o crescimento deve sempre ser combinado com o respeito ao meio ambiente.

“O grande problema de todas as cidades da Região Metropolitana são aqueles causados pelo desenvolvimento, porque, desde o começo da civilização, o homem vem usando, usando a natureza, sem pensar no dia de amanhã. Precisamos começar a pensar nas futuras gerações”, ponderou Olympia Navasques.

A Secretária de Educação Aparecida Graça Carlos complementou valorizando o papel da educação para a construção da sustentabilidade. “Esse é um compromisso muito importante, porque sabemos que, fazendo o trabalho com as crianças, vamos conseguir com certeza construir um mundo que combine o desenvolvimento com a sustentabilidade”, frisou.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri