Alunos de escolas municipais receberão kit escolar

Respeitando as peculiaridades das etapas escolares, serão entregues três tipos de kit. Para etapa infantil, será entregue uma tesoura, um caderno pequeno, canetinhas, cola bastão, massa de modelar, estojo, uma toalha de algodão, giz de cera, uma pasta, e um conjunto de pintura a dedo.

Com exceção da toalha e da cola bastão, a segunda etapa do ensino infantil receberá o mesmo material, acrescentando ainda uma caixa grande de lápis de cor, dois lápis pretos, duas borrachas, um frasco de cola branca, régua e um caderno cartográfico.

O kit destinado às creches será composto de uma tesoura com ponta arredondada, um caderno pequeno, cola bastão, giz de cera, uma toalha de algodão, uma pasta, um conjunto de pintura a dedo, além de escovas de dente, e creme dental. Todas as etapas receberão mochila e uma agenda do aluno

Educação é uma das áreas que vem sendo tratada como prioridade, desde o início da atual administração. Além dos kits, a prefeitura espera entregar gratuitamente ainda esse ano o uniforme escolar a todos os alunos da rede.

Fruto de muita dedicação, as vagas em creche e em escola de educação infantil têm aumentado substancialmente na atual administração. Com a celebração de convênio com 12 entidades em meados do ano passado e uma parceria com a Faculdade Nossa Cidade a prefeitura conseguiu um aumento da oferta da ordem de 160%. E nesta sexta-feira (11) ainda será entregue a EMEI Antonia Pereira de Magalhães, obra paralisada há dezenove anos, que disponibilizará mais trezentas e dezesseis vagas.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri