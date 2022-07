Prefeitura promove educação no trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito iniciou neste mês uma campanha de educação no trânsito. A medida consiste na colocação de faixas nas principais vias da cidade com frases orientando a respeito de regras básicas que garantem a segurança de motoristas e pedestres.

Foram espalhadas 30 faixas com as frases: “Use cinto de segurança”, “Respeite a sinalização de trânsito”, “Não ultrapasse o sinal vermelho”, “Respeite a faixa de pedestre” e “Cuidado com nossas crianças”.

Além dessa medida, foram instaladas novas placas de sinalização para orientar os motoristas, como as indicações de lombadas com dispositivo luminoso que pisca durante a noite, cuja bateria é recarregada à luz solar. Outra novidade são as placas indicando as faixas preferenciais para ônibus.

O secretário de Transporte e Trânsito, Sérgio Soga, afirmou que todas essas medidas visam dar segurança e qualidade ao trânsito da cidade. Ele lembrou de algumas das atuais intervenções para melhorar pontos de congestionamento, como no Rodoanel, uma obra da CCR realizada a pedido da Prefeitura, que mudará os acessos de entrada e saída da cidade e instalação de semáforo.

A rotatória do Km 21 também vai passar por reformulação ainda este mês, com implantação de sinalização vertical e horizontal na rotatória que interliga os municípios de Carapicuíba e Osasco. O Parque dos Paturis também está mais seguro com o estacionamento totalmente reformulado, como instalação de prismas, correntes e sinalização de vagas.

Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri