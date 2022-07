Convênio proporcionará opções de lazer aos funcionários

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Os funcionários da Prefeitura têm agora mais uma opção de lazer. Desde o início março, quando foi assinado um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Carapicuíba Center Clube, tornou-se mais fácil para o servidor associar-se ao clube da cidade.

Uma das facilidades que a Prefeitura conseguiu para o funcionário é isenção do título. Sem o convênio, o interessado em associar-se precisaria pagar R$ 400,00 no ato, mais R$ 35,00 de manutenção. Isento do título, o servidor ainda e tem desconto de R$ 10,00 na manutenção.

“É um convênio bastante importante para os funcionários e o Carapicuíba Center Clube. Da parte do clube, aumenta os associados, e da parte dos funcionários, constroe uma nova opção de lazer. E isso sem qualquer ônus para prefeitura”, sublinhou o presidente do Carapicuíba Center Clube Carlos Mendes Peixoto.

O clube, que fica na Avenida Cataguá, 802, conta com piscina, sauna, campo de futebol, ginásios e quadras poliesportivas. O sócio também encontrará quiosque, salão de festa, quadra e uma academia. O funcionamento é de quarta a domingo, das 8 às 18 horas.

Texto: Helton Alves

Fotos: Carapicuíba Center Clube