Festa Nordestina trará grandes atrações para Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Tradicional em Carapicuíba, a Festa Nordestina tem início nesta quinta-feira (10). A festa preparada pela Secretaria de Cultura neste ano será realizada ao lado do Extra, na esquina entre a Avenida Deputado Cunha de Abreu e a Avenida Brasil. A entrada é gratuita.

Com duração de oito dias, a Festa Nordestina terá grandes atrações como DJ Javu, Frank Aguiar, Buzão do Forró, entre outros. Mas os amantes da cultura nordestina terão muito mais do que a música para apreciar. No local também haverá uma feira de artesanato, e diversos pratos e bebidas tipicamente nordestinos serão servidos.

Em sua vigésima sexta edição, a Festa Nordestina é um evento oficial do município. Além de uma homenagem, o objetivo da festividade é criar oportunidade para que os imigrantes provenientes do nordeste brasileiro que colaboraram com a construção da cidade mantivessem aspectos da cultura nordestina.

VEJA A PROGRAMAÇÃO: 10/06 – Trio Virgulino 11/06 – Francis Lopes 12/06 – Nilton Cesar 13/06 – Buzão do Forró 17/06 – Banda Domínio 18/06 – Banda DJ Javu 19/06 – Zezinho Barros 20/06 – Frank Aguiar

Texto: Helton Alves