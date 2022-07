11º Campeonato Metropolitano das Escolinhas de Futebol

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Quatro equipes da Escolinha de Futebol do Parque do Planalto e duas do Complexo Esportivo Fuca da Vila Cretti estão representando a cidade de Carapicuíba no 11º Campeonato Metropolitano das Escolinhas de Futebol, que é promovido pela Liga de Futebol de Carapicuíba, entidade filiada à Federação Paulista de Futebol.