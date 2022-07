Carapicuíba disputa vaga nos Jogos da Juventude

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Enquanto os amantes do futebol acompanhavam a partida entre Inglaterra e Estados Unidos, a seleção de Carapicuíba enfrentava a equipe da Associação Atlética Ponte Preta neste sábado (12), em partida válida pela fase estadual dos Jogos Abertos da Juventude.



O time de Campinas abriu o placar da partida, mas a equipe de Carapicuíba virou por 2 a 1 em partida eletrizante, em que os atletas atribuíram a vitória à preleção feita no vestiário pela comissão técnica formada por Hélio Rodrigues (preparador físico), Iremarques Pocotó (preparador de goleiros), Antonio Belisco (massagista), Helinho (auxiliar) e o técnico Gilmar Ferreira.



No domingo (13), a seleção de Carapicuíba empatou sem gols com o time da Matonense e nesta segunda (14) decide a classificação com a equipe de Araçatuba no grupo mais difícil do torneio, apelidado de “Grupo da Morte”.

Texto e Foto: Rogério Roque