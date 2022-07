Creche Algodão Doce será entregue no próximo sábado, depois de reformada

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No próximo sábado (19), a Prefeitura irá reinaugurar a EMEI Algodão Doce. A cerimônia de entrega acontecerá, às 19 horas, defronte à creche, na Rua Dona Linda, São Daniel.

Em reforma desde o mês de abril, a EMEI Algodão Doce, que oferece 150 vagas para berçário e maternal, está com uma nova cara. Ela teve toda a parte elétrica e hidráulica revisada, portas trocadas, e mobiliário reformado. Os brinquedos, bastante consumidos pelo tempo, foram completamente consertados.

O prédio também está com nova pintura, e o chão de cimento rústico, que punha em risco a segurança das crianças, deu lugar a um novo piso. Mas isso não foi tudo. Para aumentar a comodidade e a acessibilidade, a Prefeitura construiu no local um sanitário adaptado. E com a construção de uma nova sala, a escola agora tem um almoxarifado.

O conforto e a comodidade também será maior. A partir da próxima semana, todas as crianças matriculadas na escola contarão com novos colchonetes, e o próximo verão será mais suportável: a Prefeitura adquiriu para a EMEI treze novos ventiladores, que tornarão mais frescas as sete salas.

Novo olhar para educação infantil

Educação Infantil é uma área que vem sendo tratada como prioridade, desde o início da atual administração. Sem reforma geral desde que foram criadas, as creches do município vem passando por uma revisão completa. No último domingo (13), a Prefeitura entregou completamente reformada a EMEI Floresta Encantada.

Uma nova creche, a Vó Tonha, que oferece 316 vagas foi inaugurada no último dia 11, depois de duas décadas em construção, e a EMEI Luis Simplício de Andrade, também abandonada há vinte anos, será entregue no dia 26.

Mas a Prefeitura não esperou o término das novas creches, para reduzir o déficit de vagas. Em meados de 2009, a prefeitura celebrou convênio com 12 entidades, que dobrou o número de vagas da cidade. Neste convênio, o papel das entidades é fornecer a infra-estrutura necessária, enquanto a Prefeitura mantém os funcionários e oferece orientação técnica. Essas parcerias garantiram ao município até agora um crescimento das vagas em creche da ordem de 160 %.

Outra ação relevante levada a cabo pela atual administração foi a retirada da responsabilidade das creches da Secretaria de Promoção Social, levando-as para Secretaria da Educação, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Desde sua publicação, as creches passaram a ser consideradas efetivamente como o primeiro estágio da educação.



