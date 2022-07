Carapicuíba terá Conselho Municipal Antidrogas

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O COMAD será instalado na próxima semana, dia 25 de junho, às 19h, em cerimônia na Câmara Municipal da cidade e atuará em ações conjuntas com os governos Estadual e Federal, no combate ao uso de drogas no Município.

A partir do próximo dia 25, Carapicuíba passa a ter um Conselho Municipal Antidrogas.

O COMAD será formado por 16 membros, sendo oito indicados pela Prefeitura e oito por comunidades religiosas, de serviços assistenciais a dependentes químicos, pessoas jurídicas não governamentais, Polícia Civil, Polícia Militar e OAB.

O Conselho coordenará, integrará e estimulará as ações dos segmentos sociais existentes no Município, colaborando na maior eficácia do combate, prevenção do uso de drogas, tratamento, recuperação e reinserção social de ex-dependentes químicos à sociedade.

O uso de drogas ilícitas é uma das maiores causas da marginalização dos jovens e adultos da sociedade atual, no Brasil e no mundo. Carapicuíba, onde existem cerca de 30 mil pessoas viciadas em álcool e outras drogas, a partir de agora estará articulada a órgãos das instâncias Estadual e Federal, que compõem o Sistema Nacional de Combate às Drogas, podendo agir mais direta e itensamente na questão.

A Prefeitura do Município de Carapicuíba pedirá o apoio e envolvimento da população nas ações e campanhas que serão desenvolvidas pelo Comad.



Texto: Suzana Camargo