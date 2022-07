Secretaria da Cultura estende a Festa Junina até o final do mês

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Diversas atrações fizeram o público dançar e esquentar na noite fria do sábado, 12, na Aldeia de Carapicuíba. A Secretaria da Cultura convidou atrações como o sanfoneiro Elias Baroninho, as duplas “Pedro Goiano e Dorival” e “Domingos e Ezequiel”, o grupo Chibateiros do Forró e a dança Country com alunos e alunas da Academia de Dança Viviane.

Três quadrilhas animaram o arraial da Aldeia: da Comunidade Santa Catarina, da Academia de Dança Viviane e do grupo Levanta a Saia da Vila Marcondes – Adulto. Houve ainda o levantamento do mastro de Santo Antônio.

O Arraial da Aldeia continuou no domingo com mais atrações, além das deliciosas bebidas, pratos típicos da época, gincanas nos intervalos das apresentações. O sucesso foi tanto que a festança vai continua nos próximos finais de semana, junto com a programação musical do projeto Música na Aldeia.

A Escola de Música Tim Maia, que funciona nas dependências do Ginásio Airton Sena (Av. Antônio Faustino dos Santos nº 98 – COHAB 5), também fará uma festa junina no sábado, 19, a partir das 17h, para os alunos, familiares, funcionários e amigos.

Confira abaixo a programação da Aldeia: Festa Junina na Aldeia de Carapicuíba

Dia: 19/06/10 – Sábado

Atrações: Amigos da Viola e Arraial da Aldeia

Convidados: Banda Sertaneja Toque Místico, Espigão e Carmel, As Irmãs Paranaenses, Campos Silva, Vitor Goes e José Lino, Denis Silva e Catiana, Raí e Ramires, João e Roberto, Lando e Lurdes, Geisom Silva, Adilson e Aníbal, Anibal e Terezinha, Pindaré e Alexandrino, Pedro Goiano e Dorival, além de brincadeiras e grupos de quadrilhas. No domingo, 20, não haverá programação devido o jogo da Copa do Mundo entre Brasil x Costa do Marfim. Dia: 26/06/10 – Sábado

Atrações: MPB/Diversidades e Arraial da Aldeia

Convidados: Além da apresentação de quadrilhas, o palco será ocupado pelas bandas Forró Karona, Ki Swing Massa, A Raiz da Vida, Toque Místico e Musitema, que gravará seu DVD.



Dia: 27/06/10 – Domingo

Atrações: Encerramento do Arraial da Aldeia, com Pau de Sebo, Quadrilhas, Gincanas, Brincadeiras e Comidas Típicas e queima de fogos

Convidados: Banda de Forró Mel na Boca (Direto de Cedro – Ceará), Dadá dos Santos, Banda Chibateiros do Forró, Forró Pé de Serra, Quadrilhas e Forró Universitário dos alunos da Escola de Música Tim Maia O “Amigos da Viola” acontece sempre no 1° e 3° sábados de cada mês e o “MPB/Diversidades”, sempre aos 2° e 4° sábados.

Texto: Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri