Plenária Geral do Orçamento Participativo conclui ciclo de debates

O secretário da Fazenda, José Rodrigues apresentou o produto final das discussões que ocorreram nas oito regiões, quando foram apresentadas as demandas pelos presentes. Ele lembrou que foi aprovada a verba de R$ 1 milhão para as demandas do OP e será dividida entre mais de 20 benfeitorias nas regiões.

Durante a plenária, os delegados puderam debater e opinar a respeito das demandas. O resultado final do OP será apresentado pela Prefeitura à Câmara Municipal que já está discutindo o Orçamento de 2011.