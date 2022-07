Prefeitura de Carapicuíba inicia identificação de ruas da cidade

20 de maio de 2011

Três mil placas de edificação estão sendo instaladas, começando pelo marco zero da cidade, localizado na Avenida Mírian, com início da Avenida Inocêncio Seráfico, ambas no Centro do Município.



A Prefeitura de Carapicuíba iniciou nessa segunda-feira, 14 de junho, a instalação de 3 mil placas em ruas que ainda não possuem identificação.

A primeira placa foi instalada no marco zero da cidade, situado na Avenida Mírian, esquina com o início da Avenida Inocêncio Seráfico, na região central, em ação que ocorrerá às 11h, com a presença do prefeito Sergio Ribeiro e secretários do Governo local.



Compromisso firmado em reportagem da Rede Globo – A Prefeitura assumiu o compromisso de identificar as ruas, e renumerar os imóveis no início do mês de março de 2010, em matéria do repórter Márcio Canuto, da TV Globo. Desde então, esforços têm sido canalizados no sentido de solucionar o problema.

Corredores e avenidas terão prioridade – Segundo cronograma apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, grandes corredores e avenidas terão prioridade no emplacamento das ruas. Uma vez concluídos esses locais, será a vez das travessas, vielas e ruas dos bairros, que receberão identificação.

Nas placas, além da denominação e CEP, haverá também o bairro e a região a que pertence o bairro. O município foi dividido em seis regiões, e cada uma delas terá uma cor, que será utilizada nas placas de identificação, facilitando à população a localização.