Fundo Social de Solidariedade tem nova sede

Na presença de secretários municipais, vereadores, do presidente da Câmara Municipal da cidade, Isac Reis e do filho e prefeito, Sergio Ribeiro, a presidente do Fundo, sra. Áurea Rodrigues Silva, conduziu o evento, ressaltando a importância do trabalho realizado pela unidade.

“Nós atendemos pessoas e famílias carentes, dando a elas alimentos, roupas, auxílio social e mais que isso, esperança”, comentou a presidente.

Isac Reis lembrou que a luta de sra. Áurea não começou no Fundo Social, mas há muitos anos, quando ela realizava almoços e outros eventos para ajudar manifestantes de grupos sociais e efetuava outras ações. O presidente da Câmara destacou a situação das populações que residem em áreas livres, como exemplo da importância de haver solidariedade. “São cidadãos que vivem abaixo da linha de pobreza e para eles, qualquer tipo de ação e auxílio que lhes proporcionem melhoria, é bem vindo”.

CIDADE ACOLHEDORA



Em seu discurso, o prefeito Sergio Ribeiro anunciou uma grande novidade para o Município. A partir de um projeto de lei que será encaminhado a Câmara Municipal, ele cria um subtítulo para Carapicuíba, que após a aprovação do projeto será conhecida como “Cidade Acolherora”. Sergio Ribeiro explicou que o título faz alusão aos milhares de imigrantes que se instalaram aqui, há muitos anos, vindos de cidades do Nordeste e Norte e do estado de Minas Gerais, e encontraram um local onde puderam constituir moradia e até mesmo montar comércios, sendo “acolhidos”. “Eu sempre encontrava pessoas que estavam sempre de mudança. Cada vez que eu as via elas diziam que semana que vem eu me mudo, mas passados vários anos, continuam aqui”, comentou.