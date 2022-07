A eleição dos Conselhos Gestores das UBS de Carapicuíba será 21 de junho

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Após uma criteriosa análise das fichas de inscrições recebidas pela comissão eleitoral desde maio, a eleição para a escolha dos membros dos Conselhos Gestores de Usuários das Unidades Básicas de Saúde, será realizada no dia 21 de junho, das 9 horas ás 16 horas, em todas Unidades Básicas de Saúde.

O voto é direto e secreto, e em cada local de votação haverá uma urna. Todo morador do Município pode votar. Para votar, o cidadão morador de Carapicuiba deverá estar munido no dia dos seguintes documentos: RG, Cartão de matricula de usuário da Unidade Básica de Saúde ou comprovante de endereço. Cada eleitor poderá votar em até 4 candidatos para o segmento de usuários; no caso dos trabalhadores de Saúde , cada servidor poderá votar em até 2.



Os Conselhos Gestores das Unidades Básicas de Saúde tem uma composição tripartite, com 50% de representantes de usuários, 25% de representantes dos trabalhadores da saúde e 25% de representantes da direção da unidade respectiva e tem um papel relevante na democracia participativa, coordenando questões ligadas ao planejamento, controle e execução de políticas e ações de saúde nas UBS e nas suas áreas de abrangência.



Após a posse dos conselhos gestores das Unidades, os conselheiros reunidos em assembléia escolherão os representantes do respectivo segmento que serão indicados para compor o conselho Municipal de Saúde.



Ao assumir a função de Conselheiro o cidadão tem o dever e a responsabilidade de promover a saúde individual e coletiva, conforme a lei Federal 8080/90, assim como implementar a mobilização e articulação contínua da sociedade na defesa do Sistema Único de Saúde, para controle social de Saúde.