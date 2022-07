Cresce a procura por futebol em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba informa que tem aumentado a procura por vagas nas Escolinhas de Futebol do município.

Atualmente são sete Escolinhas de Futebol distribuídas nos bairros do Tonato, Aldeia, Ariston, Cohab, Planalto, Cretti e Corintinha, as quais totalizam mais de mil alunos, sendo quase trezentos na Escolhinha do Tancredo.

Embalados pelo clima da Copa do Mundo, as crianças vislumbram a oportunidade de se tornarem atletas profissionais e jogar em times grandes da capital.

De acordo com o Prof. Miguel Dão, “a gente ensina a dar os primeiros passos no futebol e depois eles mesmos vão buscar o sonho de vencer na vida, seguindo o exemplo do Amauri, que está na Juventus da Itália e, agora, a nossa seleção sub-17, que está cada vez melhor, vencendo equipes bem montadas com a do Grêmio de Osasco e da Ponte Preta de Campinas, entre outras”, ressaltou.

Texto e Foto: Rogério Roque