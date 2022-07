Prefeitura de Carapicuíba dá mais atenção a gestantes da cidade

Na última sexta-feira (30), a Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade, apresentou no Teatro Jorge Amado o formato do projeto Vidas Novas, que tem como foco proporcionar a gestante e ao bebê acolhimento integral, melhorando a qualidade de vida tanto em nível biológico, quanto psico-social.

O projeto foi apresentado a profissionais de saúde que atuam nas unidades do município pelo Dr. Peterson, obstetra e ginecologista, que destacou como as ações do “Vidas Novas” auxiliam no combate à mortalidade materna e infantil. Na apresentação, Dr. Peterson também destacou que a Rede Municipal de Saúde de Carapicuíba tem realizado vários exames importantes para o bom andamento da gestação e da saúde da mulher.

Durante a gravidez, muitas mudanças acontecem no corpo da mulher, fazendo com que esse período exija cuidados especiais. Em função disso, o acompanhamento das futuras mães por profissionais de saúde é imprescindível. O projeto garantirá acesso mais fácil e gratuito a exames laboratoriais, fornecimento de medicamentos e vacinas, além de outros tratamentos necessários, como o odontológico.

Essas medidas são fundamentadas na Política de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, do Ministério da Saúde, em que o principal objetivo é garantir o acesso e a qualidade do acompanhamento pré-natal, e no Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal.

O projeto Vidas Novas foi lançado em maio deste ano, em uma atividade no Teatro FUCA. Na ocasião, cerca de 400 kits de enxovais foram entregues às gestantes, que assistiram apresentações de música e dança. A campanha visa, entre outras coisas, conscientizar e incentivar as mulheres grávidas a realizarem corretamente o pré-natal.

Texto: Helton Alves

Fotos: Diego Bustamante