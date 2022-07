Prefeitura seleciona dez monitores para Telecentros.BR

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba está selecionando dez monitores para os novos Telecentros.BR, a serem instalado na cidade. Esses Telecentros são fruto de uma parceria entre a Prefeitura e Governo Federal, através do Ministério da Justiça. As inscrições tiveram início no dia 2 e vão até o dia 31 de agosto.

O primeiro Telecentro.BR ficará na Associação Jerusalém da Paz, na Vila Iza, e terá, graças a esse convênio com o Governo Federal, dez computadores, estabilizadores, mesas, projetor, armário, cadeiras, mesas, e internet sem nenhum custo para o município. Os demais serão instalados no futuro, quando a Prefeitura encontrar espaços e infra-estrutura disponíveis.

Os monitores, que ministrarão as aulas nos Telecentros.BR, receberão uma bolsa de R$ 241,59, e passarão por uma capacitação. Para participar da seleção, os candidatos devem ter entre 16 e 29 anos, morar na comunidade, e estar cursando o ensino fundamental ou médio. O monitor deverá dedicar-se ao projeto seis horas por dia, sendo quatro no próprio telecentro, e duas participando do curso à distância por um período de doze meses.

Os interessados devem ler o e acessar a , apresentar documentação constante no Edital e entregar na sede da Secretaria de Segurança, Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Corintinha. Telefone: 4184-6203.

Texto: Helton Alves

Foto: Gilberto Cerri