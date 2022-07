Tradicional Festa de São Pedro começa no próximo dia 25/06

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Comemoração que homenageia o santo padroeiro de Carapicuíba, acontece na Vila Sul Americana, com novena, missas, uma grande quermesse e show pirotécnico, até o dia 29/06. É considerada a maior festa junina da região Oeste da Grande São Paulo.

Terá início no próximo dia 25 de junho, a tradicional “Festa de São Pedro”, evento que homenageia o santo padroeiro da cidade de Carapicuíba Antecedendo a festa, também tradicionalmente é realizada uma novena, que começa no dia 20 e termina no último dia da festa, 29/06. Uma grande quermesse anima os cinco dias de festa, da qual fazem parte missas, realizadas na igreja de São Pedro, situada na Praça da Vila Sul Americana, onde ocorre o evento, shows musicais, barracas com comidas típicas, procissão, e um grande espetáculo pirotécnico (a queima de fogos), encerrando o evento.

A comemoração de São Pedro, em Carapicuíba, é considerada a maior festa junina da região Oeste da Grande São Paulo. PROGRAMAÇÃO DA FESTA

Quermesse

25/06 a 29/06 – a partir das 19h





Novena de São Pedro

20/06 – 08h – Monsenhor Claudemir – Liturgia São Pedro

21/06 – 20h – Padre Odair – Liturgia São Pedro

22/06 – 20h – Padre Alexandre – Liturgia Nossa Senhora de Lourdes

23/06 – 20h – Padre Fabiano – Liturgia São Francisco de Assis

24/06 – 20h – Padre Assis – Liturgia São Pedro

25/06 – 20h – Padre Rodrigo – Liturgia São Pedro

26/06 – 20h – Padre Flavio dos Anjos – Liturgia São João Batista

27/06 – 08h – Padre Sergio – Liturgia São Pedro

28/06 – 19h – Padre Vagner – Liturgia São Pedro

29/06 – 10h – Dom Ercílio (Bispo) Padre Mauro (Pároco) Barracas com comidas típicas juninas, brincadeiras e apresentações musicais.Novena de São Pedro20/06 – 08h – Monsenhor Claudemir – Liturgia São Pedro21/06 – 20h – Padre Odair – Liturgia São Pedro22/06 – 20h – Padre Alexandre – Liturgia Nossa Senhora de Lourdes23/06 – 20h – Padre Fabiano – Liturgia São Francisco de Assis24/06 – 20h – Padre Assis – Liturgia São Pedro25/06 – 20h – Padre Rodrigo – Liturgia São Pedro26/06 – 20h – Padre Flavio dos Anjos – Liturgia São João Batista27/06 – 08h – Padre Sergio – Liturgia São Pedro28/06 – 19h – Padre Vagner – Liturgia São Pedro29/06 – 10h – Dom Ercílio (Bispo) Padre Mauro (Pároco) Procissão

Data: 29/06 às 16h



Queima de Fogos

Data: 29/06 às 23h

HISTÓRICO

A festa de São Pedro na Vila Sul Americana, em Carapicuíba, tem mais de 55 anos, bem antes da emancipação político administrativa da cidade.

Em meados de 1926, foi instalada na região a empresa Fiação Sul Americana, uma fábrica de fios e tecidos, montada por imigrantes ingleses.

Criaram dentro da fábrica, um espaço onde os operários pudessem praticar sua fé religiosa e obter auxílio religioso. Era, também, um local de encontro da comunidade.

Os donos da fábrica eram devotos de São Pedro e as reuniões culminaram em comemorações ao santo, que após a emancipação de Carapicuíba, foi considerado padroeiro da cidade.

Anos mais tarde, por volta dos anos 70, foi construída a igreja de São Pedro e a comemoração, já com proporções maiores, passou a acontecer na praça situada em frente ao local.

Com o passar dos anos a festa de São Pedro tornou-se uma das mais tradicionais do Município e considerada a maior festa junina de toda a região Oeste da Grande São Paulo. Sendo a primeira a ter um grande show pirotécnico.

SOBRE O APÓSTOLO PEDRO

Pedro foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, como está escrito no Novo Testamento e, mais especificamente, nos quatro Evangelhos. São Pedro foi o primeiro Bispo de Roma, sendo por isso o primeiro Papa da Igreja Católica.

Segundo a Bíblia, seu nome original não era Pedro, mas Simão. Nos livros dos Atos dos Apóstolos e na Segunda Epístola de Pedro, aparece ainda uma variante do seu nome original, Simeão.

Simão foi o primeiro dos discípulos a dizer que: Jesus é o filho de Deus. É esse acontecimento que leva Jesus a chamá-lo de Pedro.

No Evangelho de São Mateus, 16:13-19: Jesus pergunta a seus discípulos (depois de se informar do que sobre ele corria entre o povo): “E vós, quem pensais que sou eu?”.

Simão Pedro, respondendo, disse: ?Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo?. Jesus respondeu-lhe: ?Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim Meu Pai que está nos céus. Também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei Minha Igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus e o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus? (Mt 16,16-19).

Pedro foi o fundador, junto com São Paulo, da Igreja de Roma (a Santa Sé), sendo-lhe concedido o título de Príncipe dos Apóstolos e primeiro Papa.

Pedro foi o primeiro Bispo de Roma. A partir daí é que provém a primazia do Papa e da diocese de Roma sobre toda a Igreja Católica e se origina os títulos “Apostólica” e “Romana”.

Texto: Suzana Camargo

Fotos: Gilberto Cerri e Reginaldo Guimarães