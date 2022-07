Concurso Beleza Negra premiou jovens com bolsas de estudo

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Concurso Beleza Negra foi realizado no dia 11 de junho, sábado, no Instituto Casa da Gente. Concorrendo entre vinte finalistas, foram premiadas em primeiro, segundo e terceiro lugares, as jovens Nínivi Monielle do Nascimento Damas, Luana Aparecida Bernardes de Santana e Lilian Oliveira dos Santos, respectivamente.

A primeira colocada, Nínivi, recebeu duas bolsas de estudos. Uma de um curso superior na Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (Falc), e outra do curso de Inglês do CNA, R$ 1.000 e um computador. A segunda colocada, Luana, recebeu uma bolsa de estudos do curso de Espanhol do CNA e R$ 500. Lilian, a terceira colocada recebeu o prêmio de R$ 300.



O Concurso Beleza Negra valoriza a mulher afrodescendente de Carapicuiba, dizendo não ao preconceito e sim à igualdade racial. O evento objetiva escolher as garotas negras mais belas de Carapicuíba, dar uma oportunidade de ascensão às escolhidas, além de suporte nos estudos.

O concurso foi organizado por Tiago Barbosa, promotor de eventos, Luiz Henrique Pereira e equipes, e contaram com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, TB Eventos e Instituto Casa da Gente.



Texto: Cida Diniz