Prefeitura inaugura mais uma Emei em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No próximo sábado, 26, a Prefeitura inaugura a Escola de Educação Infantil Fase I e Fase II (Creche) Luiz Simplício de Andrade. A cerimônia de entrega da unidade acontecerá, às 18 horas, na Rua Oiticica nº 19 – Vila Olivina, com festa e brincadeiras para a comunidade.

A obra da construção da Escola de Educação Infantil Fase I e Fase II (Creche) ficou paralisada por 19 anos e foi retomada no ano passado através de um convênio assinado entre a Prefeitura e a empresa Alphaville Urbanismo. O mesmo aconteceu com a Creche Vó Tonha, inaugurada no último dia 21.



A Escola funcionará como Fase I (Creche, de zero a três anos e seis meses) em período integral, e como Fase II (Pré I e II – de três anos e meio a cinco anos e meio), com 347 crianças já matriculadas, ao todo. Ela conta com 13 salas de aula, sala multifuncional para brinquedoteca, videoteca e outras atividades, amplo refeitório, instalações sanitárias novas e apropriadas para as crianças, sala de professores, secretaria e sala do diretor e playground.

Educação Infantil é uma área que vem sendo tratada como prioridade, desde o início da atual Administração. Para reduzir o déficit em vagas em creches, a Prefeitura celebrou convênio com 12 entidades, que dobrou o número de vagas da cidade. Neste convênio, o papel das entidades é fornecer a infra-estrutura necessária, enquanto a Prefeitura mantém os funcionários e oferece orientação técnica. Essas parcerias garantiram ao município até agora um crescimento das vagas em creche da ordem de 160%.

Nos últimos dois meses, a Prefeitura entregou cinco Escolas de Educação Infantil, que funcionarão como creches e/ou pré-escolas:

Educação Infantil Fase I (Creche) Zilda Arns Newmann – Vila Gustavo Corrêa, construída em parceria com a Faculdade Nossa Cidade e Associação de Moradores;

Educação Infantil Núcleo São Lucas II – Cohab I, conveniada com a Comunidade Kolping São Lucas;

Educação Infantil Fase I e Fase II (Creche) Antonia Pereira de Magalhães “Vó Tonha” – Ariston, construída em parceria com a Alphaville Urbanismo;

Educação Infantil Fase I Fase II (Creche) Floresta Encantada – Parque Jandaia, reformada com verbas do município;

Educação Infantil Fase I (Creche) Algodão Doce – Jardim São Daniel, reformada com verbas do município;

Além da inauguração deste final de semana, da escola de Educação Infantil Fase I e Fase II Luiz Simplicio de Andrade – Vila Olivina, construída em parceria com a Alphaville Urbanismo.



A Secretaria da Educação de Carapicuíba atende atualmente, através da rede municipal de ensino:

– 10.035 crianças em Emeis

2.904 crianças em Creches

7.131 crianças em Pré I e Pré II

– 7.705 alunos nas Emefs (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental)



Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri