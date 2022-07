Atleta de Carapicuíba busca vaga no mundial de jiu-jitsu

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A expectativa da jovem de 21 anos é consequência dos resultados expressivos obtidos nas últimas competições que participou: 4º lugar no Panamericano de Irvine, Califórnia e 3ª colocação no Campeonato Paulista realizado neste domingo (25) no Complexo Esportivo Baby Barioni em São Paulo.

Roberta esclarece que está vivendo uma ótima fase e o apoio do povo e da prefeitura de Carapicuíba tem contribuído para o seu bom desempenho nas competições.