Karatê de Carapicuíba quer brilhar nos Regionais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A equipe de Karatê Shotokan da Secretaria de Esportes e Lazer está se preparando para fazer boa campanha nos Jogos Regionais de Guarujá no mês que vem, representando a cidade de Carapicuíba.

Participando pela primeira vez do torneio, a seleção de Carapicuíba é formada por Willian, Galdene, Paulo e Diego, os quais estão se dedicando aos treinamentos no Parque do Planalto e na Associaço Nipo-Brasileira de Carapicuíba.

O técnico da equipe, Mestre Freitas, esclarece que “iremos mostrar um Karatê que prevalece a técnica e a perfeição dos movimentos, disputando a competição no mesmo índice técnico das demais cidades que estarão em Guarujá”, ressaltou.

Texto e Foto: Rogério Roque