Prefeitura dá posse aos membros do Conselho Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba deu posse, na última terça-feira, 22, ao Conselho Municipal de Educação. A cerimônia aconteceu no Teatro Jorge Amado, com a presença de diversas autoridades, professores e profissionais da educação.

A Comissão de Educação da Câmara Municipal estava representada pela presidente, vereadora professora Sônia e pelos seus pares, Gilmara Gonçalves e Carlos Wanderlei. Outras autoridades, como o secretário Marcelo Dourado (Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho), o ouvidor Everaldo Francisco da Silva e os vereadores Abraão Junior e Fábio Leite também prestigiaram a posse.

A secretária da Educação Aparecida da Graça Carlos ressaltou o empenho da atual gestão da Prefeitura de Carapicuíba para aumentar o número de vagas nas escolas. “Não só em Creches, mas em Emeis e Emefs. No início de 2009 tínhamos 10 unidades (creches) e agora estamos com 24, incluindo as conveniadas. As mil vagas que oferecíamos no início do governo, já foram triplicadas para 2.900 vagas. Ela também elogiou a atuação da Câmara Municipal. “Temos visto uma Câmara atuante e comprometida com a Educação. Prova disso é a abertura diante dos assuntos que dizem respeito a nossa área de atuação”.

Aparecida falou ainda da melhoria da qualidade no ensino, com a formação continuada para professores e educadores, e as reformas nas unidades: oito unidades em 2009 e 14 até o final deste ano. “E ainda terminamos duas construções paralisadas há 19 anos” (Creches Vó Tonha e Luiz Simplício de Andrade, concluídas através da parceria com a Alphaville Urbanismo).

A respeito do Conselho Municipal de Educação, a Secretária foi enfática: “Queremos um Conselho participativo, marcado pela transparência e honestidade”.

Composição do Conselho Municipal de Educação

Membros escolhidos pelo Prefeito Municipal

1 – José Carlos Brito Silva (Presidente eleito por unanimidade pelos demais membros)

2 – Armida Di Clemente

Professores da Rede Estadual

Titular – Eraldo Firmino

Suplente – Fábio Santos Silva Professores da Rede Particular

Titular – Celiza Marques Stroppa Zachi

Suplente – Silvio Roberto Boneti Membros Representativos do conselho de escolas municipais,

um representante de pais e um representante de alunos

Representante – Aluno

Titular – Vanuza Gomes Dos Santos

Suplente – Wildson Durvalem Rosa Victorino Representantes – Pais

Titular – José Romero Da Silva Candido

Suplente – Edemar Soares Da Silva Professores e funcionários da Rede Municipal

Diretor

Titular – Ana Paula Tostes De Sousa

Suplente – Angelita Pinheiro da Silva Funcionários Administrativos

Titular – Zenaide Teixeira Nunes

Suplente – Rosa Diniz da Cruz Professores

Titular – Maria Do Socorro Praseres

Suplente – Marluce Reis De Souza

