Defesa Civil recebe doações para desabrigados do Nordeste

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Defesa Civil do município de Carapicuíba está arrecadando doações para os desabrigados de Pernambuco e Alagoas em uma tenda instalada no Calçadão de Carapicuíba, próxima ao Banco do Brasil.

As doações podem ser de:

Alimentos não perecíveis

Roupas (vestimentas, cobertores, lençóis, toalhas)

Artigos para higiene pessoal

Artigos de limpeza em geral Os voluntários da Defesa Civil iniciaram a coleta no dia 23 de junho e permanecerão diariamente, por 24 horas, inclusive nos finais de semana, durante 15 dias, podendo prorrogar este prazo. Colabore com nossos irmãos nordestinos em dificuldade, enviando a sua doação.

Texto: Cida Diniz