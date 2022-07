Prefeitura regulariza pendências do FGTS deixadas pelas administrações anteriores

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Depósito dos anos de 2004 e 2005 foram incompletos e atual gestão regularizou os valores beneficiando cerca de 4 mil funcionários.

Levantamento da Secretaria Municipal da Administração apontou erros nos depósitos de 2004 e 2005 para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de milhares de funcionários públicos.

Graças a um grande trabalho de reestruturação administrativa, organização das contas públicas e eficiência, o erro foi corrigido durante o mês de junho deste ano. Cerca de 4 mil funcionários foram contemplados com a medida.

A antiga administração atrasou os depósitos do FGTS durante dois anos e ao tentar regularizar, depositou um valor menor e sem a devida individualização (valores especificados por funcionários).

A pedido do prefeito Sergio Ribeiro, um levantamento foi iniciado no ano passado, para que a correção do valor correto do FGTS pudesse ser efetuado.

O secretário de Administração, Aguimarães Caldas, afirmou que não há mais pendências e garantiu que os encargos trabalhistas agora estão em dia.

“A atual gestão municipal teve de sanar essa pendência deixada pelas anteriores, para não deixar os funcionários sem o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em dia”, esclareceu o secretário.

Texto: Cida Diniz