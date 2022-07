Programa Escola Aberta levará atividades às escolas nos fins de semana

Neste final de semana dá início a primeira edição do Programa Escola Aberta, da Prefeitura de Carapicuíba. Trata-se de uma iniciativa que pretende utilizar espaços tradicionalmente ociosos nos finais de semana, para levar a comunidade atividades esportivas, de lazer, ou ensino profissionalizante. Neste final de semana, haverá as seguintes atividades nas escolas:

Sábado (3) – 9 às 13 horas: Capoeira, com Mestre Okan.Sábado (3) – 14 às 16 horas: Kung Fu, com professor Jati.Domingo (4) – 9 às 13 horas: aula de som instrumental, com professor Nilson.Sábado (3) – 9 às 11 horas: futsal, com professor João MiguelSábado (3) – 14 às 16 horas: oficina de teatro, com professora NildaDomingo (4) – 9 às 11: Kung Fu, com professor IrineuDomingo (4) – 14 às 16 horas: oficina de teatro, com professora Nilda

EMEF Argeu da Silveira Bueno

Sábado (3) e domingo (4) – 9 às 13 horas: aula de cartonagem, com prof. Nelson

Sábado (3) e domingo (4) – 9 às 13 horas: aula de corte de cabelo com prof. Fernando





EMEF Miguel Costa Junior

Sábado (3) – 11 às 13 horas: aula de dança, com professora Claudete

Domingo (4) – 11 às 13 horas: aula de capoeira, com professor Magrão





Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri