Confraternização e autoestima marcam encontro do Projovem

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Evento marcou o término da etapa Participação Cidadã e início da Capacitação Profissional.



O Projovem Urbano realizou no sábado, 26, um encontro entre alunos e familiares, para apresentação dos trabalhos realizados pelos 112 alunos, durante a etapa Participação Cidadã. O evento aconteceu no Instituto Casa da Gente.

Com muita criatividade, os alunos do Projovem fizeram demonstrações de seus trabalhos desenvolvidos junto à comunidade, utilizando diversas manifestações artísticas, como o teatro para mostrar a importância da confecção de brinquedo com garrafas pet, como forma de preservação da natureza e fonte de renda.

O momento mais emocionante do encontro foi a escolha do Garoto e da Garota Projovem, dentre os cinco rapazes e sete moças que desfiláramos eleitos foram o casal Elzita e Bruno.



O prefeito Sergio Ribeiro e a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos prestigiaram a iniciativa. O prefeito elogiou a iniciativa: “Esta é a proposta do Projovem, uma retomada no aprendizado, na capacitação profissional e na autoestima de jovens que não concluíram o ensino fundamental e agora encontram essa oportunidade de superação”.



O grupo, que concluiu a etapa da Participação Cidadã, iniciará a nova fase de Capacitação Profissional, com o aprendizado de duas profissões: gráfico e auxiliar de cozinha. O término do curso está previsto para março de 2011. O Projovem Urbano é um programa educacional do Governo Federal que atende jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental (4ª a 8ª séries), oferecendo a oportunidade de conclusão do ciclo em 18 meses, com ensino profissionalizante, aulas de informática e noções de cidadania (Participação Cidadã). Eles recebem ajuda de custo de R$ 100,00 e auxílio para transporte.



Texto e Fotos: Cida Diniz