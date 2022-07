Prefeitura inaugura mais uma Creche em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No último sábado, 26, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou mais uma Escola de Educação Infantil Fase I e Fase II, a Creche “Luiz Simplício de Andrade”. Localizada na Rua Oiticica nº 19, Vila Olivina, a obra desta creche ficou paralisada por 19 anos e foi retomada no ano passado através de um convênio assinado entre a Prefeitura e a empresa Alphaville Urbanismo. O mesmo aconteceu com a Creche “Vó Tonha”, inaugurada no último dia 21.

A creche atenderá crianças de zero a três anos e seis meses em período integral, e também terá Pré I e II para crianças de três anos e meio a cinco anos e meio. Ela já conta com 347 crianças já matriculadas.

Estiveram presentes autoridades municipais, como vereadores e secretários. A população também compareceu e festejou a conquista. A secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, ressaltou que a atual Administração adotou diversas ações em favor da educação, como reforma e abertura de escolas infantis, entrega de kits escolares e enxovais, capacitação e formação continuada, alimentação escolar de qualidade. “Sabemos que apesar dos números expressivos, ainda há muito ainda a ser feito, mas isso não nos intimida, ao contrário. Em breve teremos cinco novas creches, graças a convênios que estamos firmando com os governos Federal e Estadual”.

O prefeito Sergio Ribeiro lembrou que poderia ter utilizado os recursos da parceria com a Alphaville Urbanismo em outras obras, como asfalto, por exemplo, “mas optamos pela construção de duas creches, que além de beneficiar centenas de famílias, significa mais educação de qualidade para nossas crianças”.

Novas Unidades

Nos últimos dois meses, a Prefeitura entregou seis Escolas de Educação Infantil, que funcionarão como creches e/ou pré-escolas: