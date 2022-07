Carapicuíba adere à campanha de prevenção às doenças renais

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No dia 6 de agosto, sexta-feira, acontecerá a Campanha de Sensibilização e Humanização no Atendimento a Doentes Renais. A atividade acontecerá no Calçadão de Carapicuíba, a partir das 10h, até o final da tarde, com a presença de profissionais de saúde da Prefeitura e da Fundação Pró Rim, que abordarão a população para orientar, realizar exames de glicemia e pressão arterial.

Os organizadores montarão uma exposição de fotos e vídeos e montarão um placo com show musical. A atividade é uma parceria da Associação Avido – Renais crônicos e transplantados da Região Oeste, Instituto Pró Rim e a Secretaria da Saúde do Município de Carapicuíba.

A Campanha, realizada pela primeira vez em Carapicuíba, foi incluída no calendário oficial do município através de lei municipal de nº 3016, que criou a Semana de Prevenção às doenças Renais, por iniciativa de projeto de lei da vereadora Gilmara Gonçalves.

Importância da prevenção

Qualquer pessoa pode ter uma doença renal e não saber. Nefropatias (doenças renais) têm causas diversas e podem progredir para perda completa da função dos rins se não forem descobertas e tratadas a tempo.

O que os Rins fazem: