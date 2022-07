Convênio com IPHAN viabilizará Museu da cidade

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba assinou na tarde desta quinta-feira convênio com Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O convênio, no valor de 1,58 milhões, viabilizará a construção do Museu Arqueológico de Carapicuíba, além de manutenção da Igreja e das casas do quadrilátero da Aldeia, de sinalização e melhorias nas vias que dão acesso ao centro histórico da cidade. O museu será construído no antigo Sanatório Anhembi.



Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri