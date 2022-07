Carapicuíba participará da Campanha nacional de doação de medula óssea

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

De 13 a 17 de julho, a Prefeitura instalará tendas em pontos da cidade para captar doadores de medula óssea. Para milhares de pessoas portadoras de Leucemia, o transplante é a única esperança de cura. A abertura será neste sábado, 10, no Calçadão.

Lançada pelo Ministério da Saúde com o slogan “Seja o amigo oculto de alguém por toda a vida”, a Campanha de Captação de Medula Óssea, objetivba ampliar o cadastro de doadores no Brasil e minimizar o sofrimento dos pacientes com leucemia (câncer originado na medula) e outras doenças no sangue.

A Campanha será lançada com grande festa no dia 10, sábado, com show no Calçadão de Carapicuíba, a partir das 13h, com a presença de grupos da região, como Juventude S.A, Alicerce, Sorriso de Marfim, Axé Treme Terra, Ki Swing Massa, Loucura Axé e Grupo Serafim.