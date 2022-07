Secretaria da Educação capacita e qualifica funcionárias

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

As 130 auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs) e pagens da Secretaria da Educação participaram de uma tarde de formação no último dia 2, para aprofundar técnicas de atividades de lúdicas, como brincadeiras, contação de histórias, teatro e jogos.



As profissionais foram divididas em grupos de interesse e ao final apresentaram o resultado dos trabalhos, experimentando as brincadeiras e suas variações, jogos e atividades a serem desenvolvidas com as crianças.

As ADIs, e pagens trabalham nas Escolas de Educação Infantil com crianças de seis meses a três anos, em período integral. Na atual gestão, elas deixaram de atuar apenas como “cuidadoras de crianças”, e passaram a ser vistas como educadoras no dia-a-dia.

A atual administração retirou as Creches da responsabilidade da Secretaria da Promoção Social e entregou à Secretaria da Educação, que reformulou o conceito do atendimento.

Nas administrações anteriores, as creches eram consideradas apenas um “lugar” para as mães deixarem seus filhos durante o trabalho. A partir de agora, nas Escolas de Educação Infantil Fase I, as crianças já estão inseridas na primeira etapa do ensino básico, e vistas como alunas e alunos em desenvolvimento.



Texto e Foto: Cida Diniz