Conferência da Cidade encerrará ciclo de discussões do Plano Diretor

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Evento será realizado no domingo, 15, no Teatro Jorge Amado



A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, realizará no próximo domingo (15), a I Conferência Municipal da Cidade. O evento, que acontecerá no Teatro Jorge Amado, a partir das 9 horas, tem o objetivo de finalizar a elaboração do Plano Diretor Participativo, depois de um ano de trabalho envolvendo audiências publicas, oficinas e debates.



As discussões do Plano Diretor com a comunidade começaram em setembro do ano passado. Nessa ocasião foram realizadas eleições nas dezesseis regiões em que foi dividido o município, para a escolha do Grupo de Acompanhamento. Desde então, diversas plenárias foram realizadas para explicar o que é o Plano Diretor.



Na etapa posterior, passou a se discutir e definir a divisão da cidade em várias regiões, conforme a respectiva necessidade e vocação de desenvolvimento. Encerrando as discussões, esta conferência é a última oportunidade para sociedade civil conhecer as propostas e intervir na consolidação do Plano Diretor.



Do processo de discussão do Plano Diretor já resultou um diagnóstico bastante detalhado da cidade, com levantamento de informações sobre a história, as características de habitação, a localização dos equipamentos públicos e das áreas verdes, as características do mercado de trabalho no município, entre outras coisas. Essas informações servirão para subsidiar a discussão durante a conferência.



No projeto a ser enviado à Câmara Municipal no final do processo de discussão deverão ser indicadas as principais transformações que se quer apontar para a cidade, as possíveis intervenções no espaço urbano, o melhoramento da circulação de pessoas e veículos pela cidade, dentre outras propostas.



Mais informações, acesse o Blog do Plano Diretor Participativo.







Serviço:

I Conferência Municipal da Cidade

Local: Teatro Jorge Amado

Endereço: Av. Miriam, 87 – Centro – Carapicuíba

Horário: 9 horas





Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri