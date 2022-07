Carapicuíba segue firme nos Regionais

20 de maio de 2011

Após cinco dias de competições, as equipes da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba tem realizado boas partidas durante os 54º Jogos Regionais de Guarujá, tendo em vista o aprimoramento técnico, a maturidade esportiva e a representação do município na região litorânea do Estado de São Paulo.

Desse modo, a atleta Michele Martins trouxe o primeiro bronze na quarta (8) com a equipe de Capoeira dirigida por Mestre Parafuso.

No sábado (10), o judoca Alex Santana conseguiu o 6º lugar na classificação geral.

O segundo bronze veio no domingo (11) com a equipe de Handebol Feminino de Praia (Hand Beach), que é coordenada pelo prof. Paulo Rezende. Para valorizar o trabalho do Handebol de Carapicuíba, o time foi convidado para disputar o Campeonato Paulista de Handebol Feminino.

Já o Futebol de Campo Masculino estreou com goleada no domingo, batendo a equipe de Itapevi por 5 a 1.

Por fim, o ciclismo terminou a competição na 5ª colocação na classificação geral e o atleta Adivilson Almeida chegou em 4º lugar na última prova desta segunda (12).

Texto e Fotos: Rogério Roque