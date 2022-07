Secretaria de Cultura realiza o II Rock pela Paz

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Grupos de Rock cantam pelo fim da violência, do racismo e do preconceito, na segunda edição do Rock pela Paz em Carapicuíba.

Mais de dez atrações estarão no II Rock pela Paz, que acontecerá nos dias 24 e 25, no Teatro Arena da Aldeia de Carapicuíba. O evento é uma realização da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

No sábado, 24 de julho, a festa começará a partir das 14, e irá até as 22 horas. Nesse dia, estarão as bandas S13 – Borges, Mr. Videl, DL1, Trilha, Shapiros, Rosa Negra, e Jamirulus.Octavius.

No domingo, 25, das 13 às 21 horas, haverá inúmeras atrações. Entre elas, estão DL1, CO2, Toque Místico, Auto Reverso, Cidadão Rock in Roll, Suite Luxo, e San Reyme.

O evento também contará com a participação do Moto Clube Espírito Livre, Cia. de Artes Balú, e Nilda Aldeia – Sket Doce Vampiro da Rita Lee.





Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri