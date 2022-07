Carapicuíba comemora feriado com a Cavalgada de Nove de Julho

Na última sexta-feira a avenida principal de Carapicuíba , Inocêncio Seráfico, foi tomada por centenas de cavalos, charretes e cavaleiros que integraram a Cavalgada de Nove de Julho. A data é comemorada no Estado de São Paulo e relembra a revolução constitucionalista de 1932, que teve o objetivo de promulgar uma nova Constituição para o Brasil

Segundo os organizadores, dezessete Comitivas country, mais de 200 cavalos e cerca de 800 pessoas participaram da cavalgada, que teve como ponto de encontro o Parque da Lagoa. Cavaleiros, amazonas, e charreteiros percorreram a Avenida Inocêncio Seráfico até chegarem ao Parque da Aldeia, um percurso de aproximadamente cinco quilômetros. O movimento chamou a atenção da população local, que parou para apreciar a beleza dos animais.

No Parque da Aldeia, os integrantes eram esperados por outros integrantes das Comitivas que preparam a culinária típica dos tropeiros, a Queima do Alho, com o tradicional cardápio: arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco, preparada em fogão improvisado bem próximo ao chão. A festa contou com demonstrações de cavalos “dançarinos”, mostras de pôneis, e música caipira.

A Cavalgada de Nove de Julho é um evento gratuito e aberto a qualquer pessoa. Acontece anualmente, com organização própria e apoio da Prefeitura de Carapicuíba, comerciantes e das comitivas participantes.



Texto: Cida Diniz

Fotos: Reginaldo Guimarães