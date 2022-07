Carapicuíba inicia campanha por doadores de Medula Óssea

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Durante show com grupos musicais locais, realizado na tarde do sábado, dia 10, a Secretaria Municipal de Saúde de Carapicuíba colheu centenas de amostras de sangue de possíveis doadores. Campanha segue de 13 a 17 de julho.



A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, realizou na tarde do sábado, dia 10 de julho, no calçadão, o lançamento da Campanha de cadastramento de doadores da Medula Óssea.

A campanha é efetuada em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos e segue de 13 a 17 de julho.

No local, além de um palco onde aconteceu show de bandas musicais e grupos de dança local, tendas da Secretaria foram montadas para receber os primeiros cadastramentos e já colher amostras de sangue dos possíveis doadores.

“Foi um sucesso, graças a Deus, cadastramos mais de 500 pessoas, a população de Carapicuíba está de parabéns”, comenta a Secretária Municipal de Saúde Dra. Simone Augusta Monteaperto.

As amostras de sangue foram enviadas ao Registro Nacional de Doares de Medula Óssea (Redome), onde serão analisadas e depois cruzadas com as de pacientes que necessitam de transplante de medula.

“Nos casos em que houver compatibilidade o doador será contatado para que possa concretizar a doação de sua medula para alguém que dependa dela para viver”, explica a Secretária.

A Dra. e o Secretário de Serviços Municipais, Elias Cassundé, também se cadastraram como doares. “Participando, estamos salvando vidas”, afirmou o Secretário.

O prefeito Sergio Ribeiro faz um apelo para que a população se envolva e participe da campanha. “É importante darmos um exemplo de solidariedade e participação nessa, que é uma campanha de extrema importância e que se soma às ações que estão sendo realizadas, a nível nacional, sob coordenação do Ministério da Saúde, para salvar milhares de pessoas que necessitam do transplante de medula”.

TREINAMENTO – Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva de Carapicuíba receberam treinamento específico para atuar na campanha, ministrado por profissionais do Hospital do Câncer de Barretos, parceiro da Prefeitura nessa ação. “Isso foi necessário para que pudéssemos atuar mais profissional e intensamente na campanha”, afirma a Secretária Simone Augusta Monteaperto.



CINCO POSTOS DE CADASTRAMENTO DE DOARES – Durante o período de 13 a 17 de julho, o cadastramento de doares de medula óssea será realizado em cinco locais da cidade:



– Hipermercado Extra

Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 1455

– Supermercado Chama (Vila Marcondes)

Estrada do Cabreúva, 42

– Supermercado Compre Bem (Vila Dirce)

Av. Inocêncio Seráfico, 3520

– Supermercado Yoneta (Cidade Ariston)

Av. Comendador Danto Carraro, 576

– Calçadão (Centro)

Av. Rui Barbosa – em frente ao BB



SOBRE MEDULA ÓSSEA



(Informações do Instituto Nacional do Câncer – INC)



O que é – É um tecido líquido-gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, sendo conhecida popularmente por tutano. Na medula óssea são produzidos os componentes do sangue: as hemácias (glóbulos vermelhos), os leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas. As hemácias transportam o oxigênio dos pulmões para as células de todo o nosso organismo e o gás carbônico das células para os pulmões, a fim de ser expirado. Os leucócitos são os agentes mais importantes do sistema de defesa do nosso organismo e nos defendem das infecções. As plaquetas compõem o sistema de coagulação do sangue.

Transplante – É um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como leucemia e linfoma. Consiste na substituição de uma medula óssea doente, ou deficitária, por células normais de medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula saudável.

Quando é necessário – Em doenças do sangue como a Anemia Aplástica Grave, Mielodisplasias e em alguns tipos de leucemias, como a Leucemia Mielóide Aguda, Leucemia Mielóide Crônica, Leucemia Linfóide Aguda. No Mieloma Múltiplo e Linfomas, o transplante também pode ser indicado.

Anemia Aplástica: É uma doença que se caracteriza pela falta de produção de células do sangue na medula óssea. Apesar de não ser uma doença maligna, o transplante surge como uma saída para substituir a medula improdutiva por uma sadia.

Leucemia: É um tipo de câncer que compromete os glóbulos brancos (leucócitos), afetando sua função e velocidade de crescimento. Nesses casos, o transplante é complementar aos tratamentos convencionais.



Texto: Suzana Camargo

Fotos: Diego Bustamante e Suzana Camargo