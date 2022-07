Prefeitura de Carapicuíba realiza casamento comunitário

A Prefeitura de Carapicuíba , através do Fundo Social de Solidariedade, promoverá no próximo sábado (17) um casamento comunitário para 110 casais. O evento acontecerá no Ginásio de Esportes Tancredão, a partir das 14h30.Os 110 pares, que casaram civilmente na última semana e na antecedente, terão neste sábado, além da festa, a celebração religiosa da união. Cada casal poderá levar vinte convidados.

Uma parceria com os vereadores ainda proporcionará a doação da aliança aos noivos, e alunos dos cursos da Prefeitura oferecerão manicure, maquiagem e penteado. Graças a parcerias com empresários e comerciantes, a prefeitura também oferecerá buquê à noiva e presente.

No próximo ano, a Prefeitura realizará o II Casamento Comunitário. Noivos interessados deverão procurar o Fundo Social de Solidariedade, no Centro Administrativo, à Rua Presidente Vargas, 282.



Texto: Helton Alves