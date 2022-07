Prefeitura prepara II Encontro de Formação Continuada

Os três dias de Encontro terão um formato padrão: pela manhã, as palestras, na Igreja Mensagem do Amor de Deus.

A abertura será no dia 19, às 19h, na igreja Mensagem do Amor de Deus, à Av. Santo Estevão nº 517, Jardim São Daniel, com a presença de autoridades do município, apresentação cultural e palestra com o prof. Dr. Roberto Silva, da Faculdade de Educação da USP.

No período da tarde as atividades serão diversificadas, escolhidas no ato da inscrição: minicursos, com dez temas que serão tratados durante os três dias, e as oficinas, com opções diferenciadas. Os minicursos serão realizados na Escola Estadual Jorge Joulian, localizada à Rua Cristina nº 31 – Jd. São Daniel e as oficinas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Argeu Silveira Bueno, à Av. Tancredo de Almeida Neves, 3500 – COHAB V.

A programação noturna acontecerá no Teatro Jorge Amado, com Mesas de debate, com início às 19h, e término previsto para as 22h.

Diversos profissionais da área da Educação, conhecidos e respeitados nacional e internacionalmente, foram convidados para as palestras do II Encontro de Formação Continuada, como a professora Drª Emília Cipriano, professora Drª Maria Amélia Santoro Franco, professora Elvira Souza Lima (PhD pela Sorbonne, Paris).

As professoras Emilia Cipriano e Elvira Lima participaram do I Encontro de Formação Continuada, em 2009. O professor Roberto Santos, que fará a palestra da abertura do evento, participou, em 2009, dos Seminários para Gestores, realizados em novembro.

Segue anexa a programação completa.