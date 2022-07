Prefeitura combate a desnutrição infantil

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Público alvo são as crianças de seis meses a quatro anos, das Escolas de Educação Infantil Fase I.

A Prefeitura, através de programas específicos da Secretaria da Educação, realiza um importante trabalho de combate à desnutrição energético-proteica nas escolas de educação infantil da rede municipal.

O trabalho, coordenado pelo Departamento de Alimentação Escolar, obedece a um cronograma anual nas Escolas de Educação Infantil Fase I, junto às crianças de seis meses a quatro anos, com a medição de peso e altura de todas as crianças, para diagnóstico das que estejam abaixo do padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As crianças com sinais de desnutrição passam a ser acompanhadas pelo médico, que as encaminha para a realização de exames laboratoriais, com prescrição de dieta reforçada na própria escola, além de suplementos vitamínicos e orientação aos pais por meio de palestras. Trimestralmente, as crianças passam por consulta, e ao final do ano, realiza-se a conclusão do controle, e consequentemente a avaliação.

Segundo o médico pediatra responsável pelo trabalho, Marcos Vinicius Myrra, o trabalho já apresentou resultados positivos. No final de 2009, as escolas apresentavam diminuição da desnutrição de 50 a 70%. “É muito importante combater a desnutrição nesta idade, quando todo o corpo, especialmente o cérebro, das crianças está em desenvolvimento. A correta alimentação garante uma vida plena nas demais fases da vida”, enfatizou.