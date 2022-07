Carapicuíba participa da II Conferência Nacional de Economia Solidária

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O encontro foi uma importante oportunidade para trocas de experiências e a consolidação das demandas da Economia Solidária na pauta política nacional



Representantes da Prefeitura de Carapicuíba participaram no último mês da II Conferência Nacional de Economia Solidária (II CONAES), que aconteceu em Brasília. O evento foi uma oportunidade para trocas de experiências entre gestores públicos e militantes da economia solidária, e para a consolidação das demandas do setor na pauta política nacional.

Na conferência foram discutidos os avanços, limites e os desafios da Economia Solidária no atual contexto socioeconômico, político, cultural e ambiental. Também esteve na pauta do encontro o direito às formas de organização econômica baseadas no trabalho associado na propriedade coletiva e a organização do Sistema Nacional de Economia Solidária.

O Coordenador de Economia Solidária de Carapicuíba, Luciano Mina, ressaltou a importância encontro. “A II Conferência foi um momento importante onde foi possível avaliar a caminhada da Economia Solidária no Brasil e seus rumos, além de ser um espaço de qualificação”, conta Luciano Mina, que participou da marcha até o Congresso Nacional para entregar o Projeto de Lei que regulamenta Economia Solidária. A intenção é de que o projeto seja votado em regime de urgência.

Ainda segundo Luciano Mina, a realização da Conferência Nacional “demonstrou, mais uma vez, que o Governo Federal está comprometido com o fortalecimento de políticas públicas de fomento à geração de emprego e renda possibilitando a ampla participação de todos.”

Na avaliação do Secretário do Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, Marcelo Dourado, a atividade foi um espaço muito produtivo de troca de experiência principalmente com outras prefeituras e entidades de fomento do país. Presente no texto base da conferência, o Secretário apóia a criação de um Ministério para gerir setores da Economia Solidária.

“Já se faz necessário a criação de um Ministério de Economia Solidária. O tema já foi debatido em Campinas, na II Conferência Estadual e agora em Brasília. Existe uma maturidade, e esse setor precisa de maior atenção”, ressalta o secretário.

A II Conferência teve 1800 delegados da sociedade civil organizada de todo o país, sendo que Carapicuíba esteve representada com 2 delegados, das secretarias do Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho e de Ação Social e Cidadania. Na 1ª CONAES,em 2006, o município teve 1 delegado.





