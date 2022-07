Homenagem a Xangô reunirá participantes de Umbanda e Candomblé

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No próximo domingo (18), acontecerá a XVIII Festa em Homenagem ao Orixá Xangô. A atividade, que reunirá umbandistas de Carapicuíba, será realizada pela Federação Organizadora de Umbanda e Candomblé do Brasil, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba.

O evento ocorrerá no Ginásio de Esportes Tancredão, e começará às 13 horas com a entrada dos terreiros. Às 14 horas, haverá apresentação de capoeira, danças, e outros artistas da cultura afro-brasileira. Às 15 horas, a imagem de Xangô, trazida de uma tenda da Vila Dirce, dará entrada no ginásio, quando então, nas giras do Caboclo, do Preto Velho e Baiano, haverá a incorporação dos orixás.