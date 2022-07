Desempenho de Carapicuíba nos Regionais

Tênis de Carapicuíba busca título dos Regionais

A equipe de Tênis da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba disputa o título da Segunda Divisão dos 54º Jogos Regionais, depois de vencer o time de Peruíbe por 2 a 0 na semifinal, no Clube Internacional de Regatas de Santos nesta quinta (15).

Em virtude da vitória, a dupla carapicuibana, que é formada por Valdo Reis e Diego Dias, enfrenta a equipe de São Vicente nesta sexta-feira (16), com a esperança de trazer o título para a cidade de Carapicuíba.



Handebol de Carapicuíba traz bronze dos Regionais

A Seleção de Handebol Feminino Sub-21 da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba bateu o time de Itanhaém por 16 a 5 nesta quinta (15), ficando em terceiro lugar nos 54º Jogos Regionais, na cidade de Guarujá.

As meninas de Carapicuíba já haviam conseguido a medalha de bronze com o Handebol de Areia e o segundo bronze consolida o esforço das atletas e do professor Paulo Rezende.

Os destaques do Handebol foram: Rafaela Souza (7 gols), Mariana Neris (5 gols) e a goleira Talita Abilio que fez defesas audaciosas, guardando o gol de Carapicuíba.



Futebol de Carapicuíba chega à semifinal dos Regionais

A Seleção de Futebol Masculino Sub-21 da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba chega à semifinal dos 54º Jogos Regionais depois de vencer a equipe de Taboão da Serra por 1 a 0 no Estádio Municipal de Guarujá nesta quinta (15).

O próximo jogo acontece na sexta (16), a partir das 10h contra a Seleção de Itanhaém. O vencedor da peleja enfrenta o ganhador da partida entre São Vicente e Mauá.