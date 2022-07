Mudança de Endereço – Campanha de Cadastramento de Medula Óssea de 13 a 17

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

ATENÇÃO! DEVIDO MAU TEMPO, HOUVE MUDANÇA DE ENDEREÇOS.

Campanha de Cadastramento de Medula Óssea de 13 a 17 de julho nos seguintes locais:

Hipermercado Extra

Endereço: Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha Abreu, 1455

Calçadão

Endereço: Avenida Rui Barbosa em frente ao Banco do Brasil no Centro



Centro Administrativo da Prefeitura de Carapicuiba

Dia – 16/07 (sexta-feira a tarde)

Endereço: Av. Deputado Emílio Carlos, 525



PSI – Pronto Atendimento de Saúde Infantil

Dia 17/07 (sábado)

Endereço: Av. General Teixeira Lotte, n. 601 – Vila Cretti



Pronto Atendimento de Saúde Cohab II

(Complexo de Saúde Presidente Castelo Branco)

Endereço: Av. do Bosque, n. 410 – Cohab II



Pronto Atendimento de Saúde Vila Dirce

Endereço: Rua Enerstina Vieira, n. 70 – Vila Dirce





A doação é o maior exemplo de solidariedade humana!



O objetivo da campanha de cadastramento de Medula Óssea é ampliar o cadastro de doadores no Brasil.



Para milhares de pessoas portadores de Leucemia e outros tipos de doenças do sangue, o transplante de medula óssea é a única esperança.



Você pode ajudar a salvar uma vida! Seja um doador voluntário!



Qualquer pessoa entre 18 e 54 anos de idade e que não tenha doença infecciosa transmissível pelo sangue pode se cadastrar.



Se o banco de dados identificar compatibilidade com algum paciente, o doador será convocado a realizar testes confirmatórios e fazer a doação.



O Hospital do Câncer de Barretos capacitou os funcionários da Saúde, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, além dos profissionais administrativos para desenvolver uma grande campanha na nossa cidade.



“Seja o amigo oculto de alguém por toda a vida”. Faça a sua parte, doando esperança para quem precisa!



Texto: Hyde Pedreira