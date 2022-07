Professores dedicam dia para estudar o Plano de Carreira

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Após participarem da apresentação no dia 6 de agosto, professores dedicaram um dia para estudar a minuta do Plano de Carreira, na “Jornada Pedagógica”.

No último dia 20, na “Parada Pedagógica”, todos os professores da Rede Municipal de Ensino, tiveram como única atividade nas escolas estudar a minuta do Plano de Carreira.



Na EMEF Argeu Silveira Bueno, a professora Maria Eliana Zadra Machado (na foto, a primeira à esquerda), de um dos grupos de discussão, afirmou ser este um momento único “É a primeira vez que temos a oportunidade de participar desta discussão, além disso, acredito que o Plano de Carreira vai fazer justiça a muitos professores, até para quem vai se aposentar logo”.



A professora Janescléa Ribeiro Pereira (na foto, ao centro) foi mais além e elogiou a Secretaria da Educação “Nunca vimos antes tanta preocupação com a formação e com a qualidade do ensino. Já podemos ver grandes diferenças no dia-a-dia da escola”.



No dia 6, centenas de professores da Rede Municipal de Ensino assistiram à exposição feita pelo sociólogo Cesar Callegari, presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA), que assessorou a Comissão do Plano de Carreira, desde outubro de 2009. Ele falou a respeito dos principais tópicos do documento, como a evolução funcional dos professores, valorização do esforço pessoal e coletivo, avaliação do desempenho profissional que valorize os avanços, regras claras para escolha de diretores e supervisores de ensino, escolha democrática do vice-diretor e coordenador pedagógico, inclusão das ADIs no Plano como “Quadro de Apoio ao Magistério”, dentre outros.

A Secretária da Educação lembrou que a Comissão e o Instituto reuniram-se exaustivamente para elaborar o projeto dentro da realidade de Carapicuíba “Poderíamos ter optado simplesmente encomendar um plano pronto e acabado, sem que houvesse a participação dos nossos educadores, porém esta não é a concepção deste governo, tão pouco a concepção do Instituto que nos auxiliou.