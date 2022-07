Carapicuíba cresce nos Regionais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A cidade de Carapicuíba encerrou a participação nos 54º Jogos Regionais do Estado de São Paulo em 12º lugar na classificaço geral com 64 pontos, enviando 177 atletas carapicuibanos ao municpio de Guarujá, sede das competições. Carapicuba participa da Segunda Divisão dos Regionais, disputando com mais 19 cidades. O resultado de 2010 permitiu subir duas posições na classificação geral em relação ao ano passado.

Buscando melhorar o desempenho, a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuba enviou 19 equipes aos 54º Jogos Regionais, cujos destaques foram: Montain Bike Masculino – 1º lugar e 3º lugar; Tênis Masculino – 2º lugar; Handebol de Areia Feminino – 3º lugar;

Handebol de Quadra Feminino – 3º lugar;

Capoeira Feminino – 3º lugar; Volei Feminino e Masculino – 4º lugar; Karatê Masculino – 4º lugar; Futebol Masculino – 4º lugar; Ciclismo Masculino – 4º lugar; Judô Masculino – 6º lugar;