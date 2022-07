Primeiro Casamento Comunitário celebra a união de 117 casais

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Ação da Prefeitura, através do Fundo Social de Solidariedade, proporciona casamento civil, alianças, festa, sem despesas aos noivos

Noivos de todas as idades celebraram o matrimônio, no I Casamento Comunitário realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, através do Fundo Social de Solidariedade. A cerimônia aconteceu no sábado (17), no Ginásio de Esportes Tancredão, e contou com a presença da Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sr.ª Áurea Rodrigues, da Primeira Dama Marizilda Soares, e várias autoridades.

Ao som da Marcha Nupcial de Mendelssohn, cento e sete casais, acompanhados de padrinhos, e convidados entraram perfilados em direção às autoridades religiosas, que celebrariam o sacramento. A alegria era visível nos olhos dos casais.

Muitos já conviviam juntos havia quatro, cinco ou sete anos. E as despesas com cartório, cerimônia, alianças impediam que o casamento fosse consumado.

Graças a esta ação da Prefeitura, e o empenho dos parceiros essa felicidade há muito almejada foi alcançada aos casais. Além do casamento civil, sem despesas, os casais receberam bolo, para comemorar a ocasião.

A tarde, casais, padrinhos e convidados começaram a se concentrar numa fila organizada para a entrada triunfal. A ansiedade e a alegria mesclavam-se nos rostos dos noivos, e o tempo parecia não passar. Diante do Altar, o alívio. Os noivos, que esperavam tanto por este momento, trocaram finalmente os votos, e colocaram as alianças.

A cerimônia religiosa foi realizada pelo bispo Francisco Neri, da denominação Missão a Serviço do Rei Jesus, e o pastor Sergio, do Conselho Municipal de Pastores. O Secretário de Assistência Social e Coordenador da Pastoral Familiar da Diocese de Osasco, João Napulião , fez uma saudação aos casais católicos, que foram orientados a procurarem, posteriormente, suas igrejas para ouvirem a celebração católica reservada ao enlace matrimonial.

A Prefeitura realizará a segunda edição do Casamento Comunitário, no próximo ano. A partir de novembro, o Fundo Social de Solidariedade estará recebendo inscrições. Os interessados devem procurar o Fundo Social de Solidariedade, no Centro Administrativo, Rua Presidente Vargas, 280 – Centro.

