Prefeitura leva esporte, teatro e formação profissional a bairros nos finais de semana

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Quatro escolas municipais abrem as portas aos sábados e domingos e promovem atividades para a comunidade.

O Projeto Escola Aberta continua neste final de semana, dias 24 e 25, das 9h às 11h e das 14h às 16h. Quatro Secretarias municipais encaminham monitores para desenvolver atividades com a comunidade: Educação, Cultura, Assistência Social e Esportes.

A EMEF Argeu Silveira Bueno (Av. Tancredo de Almeida Neves, 860, COHAB V), oferecerá no sábado pela manhã aulas de Kung-fu com o professor Irineu. No sábado à tarde, terá curso de corte de cabelo e maquiagem, com as professoras Maria José e Rita. No domingo pela manhã terá handebol com o professor Paulo, e à tarde, novamente o curso de corte de cabelo e maquiagem.

A EMEF Noemy Silveira Rudolfer (Rua Pitangueira, 20 – Jardim Santa Brígida), oferecerá no sábado pela manhã a oficina de Teatro com a professora Nilda. À tarde terá Futsal com o professor João Miguel. No domingo pela manhã haverá novamente a oficina de teatro.

A EMEF Miguel Costa Junior (Estrada Egílio Vitorello, 1780 – Jardim Angélica), oferecerá no sábado e domingo pela manhã, curso de corte de cabelo e maquiagem, com os professores Fernando e Branco.

A Escola Edegar Simões (Rua Mirassol, 85 – Ariston), oferecerá aulas de percussão e cavaquinho no sábado e domingo à tarde, com os professores Reinaldo e Ronaldo. No domingo pela manhã terá futsal com o professor Toke.

O Projeto teve início nos dias 3 e 4 de julho e não há previsão para o término das atividades. O objetivo da Prefeitura é que a população crie o hábito de utilizar o espaço escolar para as mais diversas atividades. Não há limite de idade ou quantidade de participantes.



Texto: Cida Diniz

Foto: Reginaldo Guimarães